Trovato in possesso di pistola e munizioni: arresto convalidato

Il Gip del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella ha convalidato l’arresto di Rosario Napoli, di Palma di Montechiaro, accusato di detenzione illegale di arma da sparo e munizioni. A carico dell’uomo disposta la misura degli arresti domiciliari.

L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento Cecilia Baravelli.

Il palmese (difeso dall’avvocato Santo Lucia), nel corso di un blitz nelle campagne di Palma, sarebbe stato trovato in possesso di una pistola calibro 7.65, con matricola abrasa, e relativo munizionamento. Il tutto occultato in una casa di pertinenza dell’indagato in contrada “Fumaloro”.