Si erano allacciati abusivamente alla linea elettrica ma non l’hanno fatta franca. Sono stati scoperti dai poliziotti del Commissariato cittadino. Due licatesi, entrambi cinquantenni, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per furto di energia elettrica. Uno dei due è il titolare di un negozio di prodotti ortofrutticoli. Gli agenti, nel corso di un controllo effettuato assieme al personale dell’Enel, hanno accertato gli allacci abusivi che alimentavano di corrente elettrica l’abitazione e l’attività commerciale.