Le multe per chi entra nei negozi senza Green Pass: cosa dicono le nuove regole. Dal 20 gennaio al 31 marzo 2022, e’ previsto l’obbligo di Green Pass (indifferentemente base o rafforzato) per l’accesso degli utenti alle attivita’ che offrono servizi alla persona. Dal 1 febbraio (o da altra data, nel caso sia previsto dal dpcm attuativo) al 31 marzo 2022, e’ previsto l’obbligo di Green Pass (indifferentemente base o rafforzato) per l’accesso degli utenti ad uffici pubblici; servizi postali, bancari e finanziari; attivita’ commerciali, con l’eccezione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Quest’obbligo, che finora non era previsto, non riguarderà solo i negozi (ad esclusione di quelli considerati essenziali e primari, si intende, che saranno individuati con apposito provvedimento). L’obbligo di Green Pass scatterà anche per i servizi alla persona e per i pubblici uffici, anche se non nello stesso momento.

Queste attivita’, esenti dall’obbligo, saranno individuate dal dpcm attuativo. Le sanzioni per gli over 50 – Il decreto prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale a partire dal 1 febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sara’ irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali. Le sanzioni per i lavoratori over 50 – Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati, soggetti all’obbligo di possedere un Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022, e’ prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo. Come gia’ avviene per i lavoratori sprovvisti di Green Pass, anche i lavoratori ultra-cinquantenni che dal 15 febbraio 2022 saranno sprovvisti di Green Pass rafforzato al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati. Le sanzioni per gli utenti di uffici e servizi – Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attivita’ in cui e’ obbligatorio averlo, e’ prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo.