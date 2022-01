Immagine – Timberland 6 INCH PREMIUM BOOT L-F

Anfibi: i nuovi modelli delle scarpe che non possono mancare nel nostro guardaroba

All’interno del vasto e variegato mondo della moda invernale ci sono accessori che non possono mai mancare. E alcuni sono in grado di abbinare come pochi altri, comodità ed eleganza. È il caso degli anfibi, calzature che da generazioni accompagnano i mesi più freddi e che fanno la loro incredibile figura sia nella vita di tutti i giorni che nelle occasioni più formali. Abbiamo selezionato i più interessanti per questo autunno-inverno 2021/2022 da poter acquistare online o visitando outlet locali. C’è davvero da divertirsi.

Scarpe anfibi Dr. Martens: le intramontabili per lui e per lei

Impossibile non partire nella nostra selezione dagli anfibi Dr.Martens, per milioni di persone l’ “anfibio” per eccellenza. Con il loro design iconico, questi anfibi neri, hanno vestito persone di ogni età e classe sociale, individui comuni e stelle dello spettacolo. Il loro segreto è che sono comodissimi e perfetti da abbinare a ogni tipo di outfit, da quello informale a quello più elegante. Per questo autunno-inverno 2021-2022 c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Le amanti dei fiori possono scegliere gli anfibi alti neri con rosa stampata sul lato esterno e cerniera su quello interno.

Chi cerca una calzatura più lunga da portare soprattutto la sera ha a disposizione il modello 1B 60 20, un anfibio donna ad alto tasso di eleganza e alti quasi fino al ginocchio.

Chi, infine, vuole uscire dal canonico nero ha a disposizione il tradizionale modello Originals in colorazione Cherry Red.

E se non abbiamo ancora le idee molto chiare possiamo tranquillamente fare una veloce ricerca su Zalando per scegliere le scarpe anfibi da indossare in questo inverno. Troveremo i modelli di cui abbiamo appena parlato e molti altri.

Gli anfibi per le donne più audaci: le proposte di Karl Lagerfeld

Se cerchiamo stivali anfibi o stivali alti dal design non convenzionale e in grado di non farci passare inosservate la collezione autunno-inverno 2021/2022 dell’indimenticato Karl Lagerfeld è quello che fa per noi. Il modello di punta sono gli stivaletti anfibi Trekka Cuff Buckle. Meravigliosi con le stringhe sul davanti e le due borchie in alto, sono le calzature perfette per chi vuole farsi notare. Bellissima anche la scritta “Karl” sul dorso a dare un tocco urban style perfetto per questi tempi.

Di questi anfibi borchiati esiste anche la versione Hi leg. Il design è lo stesso ma l’altezza quasi fino al ginocchio li rende particolarmente indicati per gli appuntamenti più fashion, magari da abbinare a un vestito o a un blazer.

Anfibi Nero Giardini: l’eleganza del Made in Italy

Gli anfibi uomo o donna non sono adatti soltanto ai più giovani. Se scegliamo il modello e il brand giusti possiamo tranquillamente portarli a qualsiasi età. E la collezione di questa stagione di Nero Giardini è proprio ciò che fa al caso nostro. Il brand italiano ha portato in passerella una serie di scarpe anfibi per le donne di un’eleganza inimitabile. Se amiamo gli anfibi bassi abbiamo a disposizione gli stringati con lacci e zip laterale. Se invece cerchiamo uno stivaletto dal disegno più particolare possiamo optare per quelli con plateau, mezza cerniera laterale e strisce in stoffa di varie tonalità di nero.

Altro modello in grado di unire eleganza e comodità è l’anfibio donna lucido. Probabilmente la calzatura perfetta per la serata di Capodanno.

Anfibi uomo: gli intramontabili Timberland

Chi ha detto che gli anfibi devono essere obbligatoriamente un’esclusiva della moda femminile? In realtà esistono modelli perfetti anche per gli uomini che apprezzano la comodità e l’eleganza e che sono in cerca di una calzatura estremamente resistente. A mettere insieme tutte queste caratteristiche sono i classicissimi stivaletti bassi Timberland. Tutti conosciamo l’iconico modello giallo, un vero e proprio must della moda anni ‘80.

Immagine Timberland ORIGINALS II 6 INCH

Nella nuova collezione, però, ci sono anche altre proposte molto interessanti. Una è il modello Originals II 6 Inch. Splendidi nella loro colorazione marrone, questi stivaletti mantengono la forma classica ma rivedono totalmente il design con le loro cuciture decisamente insolite.

Immagine Timberland 6 INCH PREMIUM BOOT L/F

Per quest’anno Timberland da spazio anche al colore. Meravigliosi al riguardo i classici Originals con toppe multicolore. Il modello perfetto per gli amanti degli outfit più eccentrici.

Spazio al colore: le collezioni anfibi donne di Zign e Anna Field

Gli anfibi neri sono forse i più classici in assoluto. Ma questo non significa che siano gli unici. La pensano così i creativi di Zign e Anna Field che per quest’anno danno moltissimo spazio al colore. Il tutto con un occhio ben indirizzato alla sostenibilità e alla scelta dei materiali. La proposta di questi due brand è ricca di stivaletti alti o bassi in tonalità pastello e in colori chiari.

Immagine Zign Stivali con plateau

Si va dal bianco, passando per il morbidissimo beige fino ad arrivare al cammello e al grigio. Nei negozi online possiamo trovare varianti con plateau o con suola in gomma, con zip laterali e frontali e con lacci sul retro. È il momento di trovare nuovi abbinamenti di colore.