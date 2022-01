Green pass per i clienti, la protesta dei bancari

I sindacati bancari insorgono, puntano a presentare una proposta unitaria all’Abi sull’accesso in banca della clientela col Green Pass base, obbligatorio dal 1 febbraio a seguito del decreto del governo del 5 gennaio. Per questo il prossimo lunedi’, spiegano fonti sindacali, si terra’ una riunione in videoconferenza fra i segretari generali. Alla riunione parteciperanno Lando Maria Sileoni della Fabi, Riccardo Colombani della First Cisl, Nino Baseotto della Fisac Cgil, Fulvio Furlan della Uilca ed Emilio Contrasto di Unisin. Durante la riunione, aggiungono le fonti “i segretari generali potrebbero confezionare proposte unitarie da presentare poi all’Abi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, i controlli del green pass in possesso dei clienti, la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”. Intanto c’è anche la questione legata alle multe per chi entra nei negozi senza Green Pass: cosa dicono le nuove regole