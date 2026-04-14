Il Movimento Poliziotti Democratici e Riformisti esprime preoccupazione per il blocco dell’attuazione della delibera n. 64 del 10 febbraio 2026 della Regione Siciliana, che prevede la gratuità del trasporto pubblico per le Forze dell’Ordine, con uno stanziamento di circa 3,6 milioni di euro annui per il triennio 2026/2028. Si tratta di una misura importante per aumentare la presenza degli operatori sui mezzi pubblici e migliorare la sicurezza dei cittadini. Tuttavia, a oggi, non risultano chiari i tempi di attuazione.

“È incomprensibile il ritardo nell’attuazione di una misura già approvata e finanziata. La gratuità del trasporto pubblico per le Forze dell’Ordine non è un privilegio, ma uno strumento concreto di sicurezza per i cittadini. Chiediamo chiarezza immediata e tempi certi: non è più tollerabile che un provvedimento così importante resti fermo senza spiegazioni. La sicurezza non può attendere – dichiara Antonio Alletto, segretario generale Mp – Movimento Poliziotti Democratici e Riformisti -. Per tali ragioni, si rivolge un appello al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessorato competente affinché venga fatta chiarezza sulle reali intenzioni della governance regionale e si proceda, in tempi rapidi, allo sblocco e alla piena attuazione del provvedimento”.

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