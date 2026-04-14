Al mattino di oggi al Comune di Agrigento il sindaco Francesco Miccichè, in presenza dell’assessore alla Polizia Locale, Carmelo Cantone, dell’assessore alla Tutela degli Animali, Riccardo Accurso Tagano, e del Segretario Generale, Maria Concetta Floresta, ha conferito gli attestati di merito al Responsabile del Nucleo Antirandagismo, l’Ispettore Capo della Polizia Locale, Alfonso Bonsignore, e all’architetto Rosario Serravillo, ex dipendente in quiescenza.

Il sindaco Miccichè ha rivolto loro un vivo e profondo ringraziamento a fronte del prezioso operato svolto, con un riconoscimento che testimonia e valorizza il costante impegno profuso con spirito di dedizione e straordinaria diligenza.

Nell’attestato di merito a Bonsignore, firmato dal sindaco Miccichè, si legge:

“Con vivo apprezzamento per l’impegno, la dedizione e l’alto senso del dovere dimostrati nello svolgimento delle proprie funzioni, si conferisce formale elogio all’Ispettore Capo Alfonso Bonsignore, Responsabile del Nucleo Antirandagismo, che con professionalità, competenza e profonda sensibilità ha contribuito in modo significativo al contrasto del fenomeno del randagismo, distinguendosi per l’efficacia dell’azione svolta a tutela del benessere animale e della sicurezza del territorio.

Con spirito di servizio e costante presenza operativa, ha saputo promuovere una proficua collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, offrendo un esempio concreto di dedizione e responsabilità. La sua opera rappresenta un alto valore per l’intera comunità e contribuisce a diffondere una cultura di rispetto verso gli animali e di civile convivenza.”

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