Ricostruita dal Comando provinciale Carabinieri di Agrigento l’operazione antidroga messa a segno lo scorso fine settimana a Menfi. I militari della locale Stazione, coadiuvati da un’unità cinofila antidroga del Nucleo carabinieri di Palermo Villagrazia, hanno arrestato in flagranza di reato due 27enni del posto, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione trae origine da una pregressa attività info-investigativa condotta dai carabinieri, che ha portato all’esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca nei confronti di uno degli indagati.

Nel corso delle attività, presso l’abitazione di quest’ultimo, i militari hanno rinvenuto oltre 140 grammi di cocaina, circa 222 grammi di hashish suddivisi in 6 panetti e 3 dosi, quasi 6 grammi di marijuana ripartiti in 15 dosi, circa 7 grammi di Wax nota anche come “miele dello sballo”, un bilancino di precisione e la somma contante di 3.410 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Successivamente, i carabinieri hanno proceduto d’iniziativa alla perquisizione personale e domiciliare dell’altra persona trovata in compagnia del primo indagato, rinvenendo ulteriori 6,6 grammi di cocaina, un panetto di hashish del peso di circa 50 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma contante di 1.245 euro, anch’essa ritenuta riconducibile all’attività illecita.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati associati alla Casa circondariale di Sciacca, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione conferma l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che incide sulla sicurezza del territorio e sulla tutela della salute pubblica.

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