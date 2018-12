Movimento 5 Stelle Agrigento, la replica al Sindaco Firetto

“Povero Lillo Firetto. Non sapendo più che pesci pigliare per il disastro della gestione di Agrigento adesso se la prende con la manovra.

Forse non l’ha letta e non sa che la priorità del Movimento 5 Stelle è rilanciare gli investimenti pubblici che i governi precedenti hanno ridotto dal 3,4% del 2010 all’1,9% del 2018 (minimo storico). Però con Renzi hanno fatto dei bei discorsi di fronte al Tempio della Concordia nel 2016, quando sbandieravano un Patto per il Sud che non ha prodotto nessun effetto tangibile.