Movida senza regole: blitz della Polizia

I residenti del centro hanno avuto un primo assaggio della bella stagione nel primo weekend di giugno e si preparano a lottare per la vivibilità e la musica fuori ogni regola.

Tornano a riempirsi le strade del centro storico di Agrigento e del lungomare di San Leone con i residenti attaccati al telefono per segnalare la questione alla polizia. Sono diversi gli orari incriminati, non solo quello del pranzo con consumazione sui marciapiedi, visto che la sera, dalle 19 alle 3 di notte, le cose non andrebbero molto meglio.

Sono dovuti intervenire, infatti, più volte gli agenti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento sia ad Agrigento centro che sul lungomare di San Leone dopo le segnalazioni che lamentavano il “disturbo della quiete pubblica”.

Residenti esasperati dalla musica a palla che hanno chiamato le Forze dell’Ordine che sono intervenute per verificare eventuali irregolarità.

Ad Agrigento ritorna un problema di grande attualità, già attenzionato persino dal prefetto Dario Caputo.

Con la bella stagione, non passa fine settimana che i centralini del “numero di emergenza” vengano presi d’assalto da numerosi cittadini che nel centro città o nella zona del lungomare ed in pieno centro abitato lamentano musica ad alto volume o schiamazzi provenienti dai locali pubblici. La musica troppo alta, spesso a tutte le ore del giorno e della notte, non può essere più tollerata.

Saranno ora le verifiche del caso della sezione “Pasi” a determinare eventuali irregolarità e elevare eventuali sanzioni. Intanto occorre che sia formulato e reso pubblico un piano con regole certe.