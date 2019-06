Confcommercio, costituito il nuovo gruppo del settore Odontoiatrico della Provincia di Agrigento

Grazie all’intervento del Presidente Francesco Picarella ed il Direttore Vincenzo Cipolla, si è costituito il nuovo gruppo di rappresentanza dei professionisti del settore Odontoiatrico della Provincia di Agrigento.



Hanno preso parte all’Assemblea costituente diversi giovani e altrettanti professionisti odontoiatri già affermati della nostra Provincia, desiderosi di costituirsi in Associazione al fine di salvaguardare gli interessi della categoria ed utilizzare tutti i servizi che Confcommercio Agrigento mette a disposizione dei propri associati. “L’intento – afferma il neo Coordinatore Dott. Dario Burgio – è quello di tutelare i professionisti del settore odontoiatrico al fine di erogare un servizio sempre più attento ai bisogni della clientela con prestazioni professionali più sofisticate, più accessibili e più personalizzate. Inoltre avere la giusta attenzione da parte della P.A. e per porre in essere le forme di tutela più adeguate per l’emergere sempre più di nuove forme di concorrenza spesso sleale.”

Devo esprimere grande soddisfazione – dichiara il Presidente di Confcommercio Agrigento Francesco Picarella – e ringrazio vivamente i professionisti Odontoiatri per aver scelto Confcommercio quale Organizzazione di rappresentanza per la tutela della Categoria professionale. “Non mi resta che dare loro il benvenuto” – continua il Presidente Picarella, dichiarandosi a nome dell’Associazione, disponibile a dare la massima assistenza in termini di tutela e servizi al nuovo Gruppo facente parte del Sistema Confcommercio.