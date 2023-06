Movida ok, ma con le regole. “Stretta di mano” tra comune e gestori dei locali

Ok alla movida ma con il rispetto delle regole. L’assessore alle attività produttive e polizia Locale, Carmelo Cantone, ha incontrato questa mattina, 8 giugno, al palazzo di città, alcuni titolari di locali pubblici di San Leone per discutere sugli orari di chiusura degli esercizi commerciali, di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e diffusione di emissioni sonore, in seguito alla riunione del Comitato per l’ordine la sicurezza pubblica, dei giorni scorsi, in Prefettura. I gestori dei locali hanno dato piena disponibilità al rispetto delle regole. Carmelo Cantone, alla luce di quanto accaduto nello scorso weekend in merito al disturbo della quiete pubblica, denunciato da molti cittadini, ha sollecitato i titolari degli esercizi pubblici, a rispettare tassativamente le regole stabilite con l’Ordinanza Sindacale emanata nei giorni scorsi, e nello specifico l’assessore si è soffermato sul problema delle emissioni sonore e sulla chiusura dei locali. “Il rispetto della quieta pubblica- dice l’Assessore Cantone- è un aspetto importante per il benessere e la convivenza pacifica all’interno di una comunità.”

All’incontro hanno preso parte anche i consiglieri comunali Claudia Alongi, Margherita Bruccoleri, Fabio La Felice, RobertaZicari, il Comandante della Polizia Municipale Maurizio Rabita, il Funzionario del Suap, Carola Narbone e CarmelaVaiana in rappresentanza dei residenti di San Leone. “Il rispetto della quiete pubblica è un segno di rispetto reciproco tra gli individui che condividono uno spazio pubblico. Limitare il disturbo permette a tutte le persone di vivere e lavorare insieme, senza arrecare fastidio o disagio agli altri. Agrigento – conclude Cantone- ha leggi e regolamenti specifici che stabiliscono limiti di rumore e regolano le attività che potrebbero causare disturbo. Faremo rispettare queste norme, per contribuire a mantenere l’ordine pubblico ed a evitare conflitti o controversie tra i residenti e gli utenti dello spazio pubblico”.