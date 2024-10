Ancora un sabato sera, da dimenticare per gli automobilisti indisciplinati che hanno lasciato le proprie auto in divieto di sosta per raggiungere i luoghi della movida del centro di Agrigento. Tutti quanti al ritorno, hanno trovato la contravvenzione sul parabrezza. Gli agenti della polizia municipale, a fine serata hanno staccato complessivamente ben 60 multe alle vetture posteggiate in zone non consentite nell’area attorno a Porta di Ponte, in via Aldo Moro, in piazza Stazione, e nelle vie Pirandello e Acrone. Un copione che si ripete da anni ed ancora oggi una parte del popolo della notte continua ad infischiarsene dei cartelli stradali, della segnaletica e dei posti riservati ai disabili.