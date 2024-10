Prima le urla, poi le minacce e gli spintoni, e forse anche qualche cazzotto. È stata sedata sul nascere la rissa scoppiata sabato notte in via Atenea, grazie all’immediato intervento di polizia e carabinieri impegnati nell’ambito del servizio sulla movida sicura nel centro di Agrigento. Due gruppetti di giovani, tutti agrigentini, alla vista degli uomini in divisa, si sono calmati. Quasi tutti sono riusciti a dileguarsi. Gli agenti hanno fermato e identificato uno degli esagitati. Nessuno, per fortuna, si è fatto male.