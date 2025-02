E’ dura a morire l’abitudine delle auto parcheggiate un po’ dove capita dai proprietari prima di recarsi nei luoghi della movida. Gli agenti della polizia locale di Agrigento in poche ore, sabato sera, hanno elevato 50 contravvenzioni per posteggio “selvaggio”.

Quasi come se il Codice della strada e la segnaletica sarebbero un optional. Le macchine sono state multate in divieto di sosta nella zona di Porta di Ponte, nelle vie Pirandello, Empedocle e Acrone e nelle piazze Stazione e Aldo Moro. Alcuni mezzi sono stati contravvenzionati per avere occupato senza alcun titolo i posti riservati ai disabili.

