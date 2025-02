Ha parcheggiato la sua Bmw a Porta di Ponte, dietro ad alcune auto della polizia, impegnate nel servizio di ordine pubblico per la movida, e come se nulla fosse si è allontanato per trascorrere la serata in via Atenea. Gli agenti della Questura e i loro colleghi della polizia locale, in seguito a un controllo hanno accertato che la macchina era sprovvista di assicurazione e revisione. Il veicolo è stato sequestrato e rimosso con un carro attrezzi. Il proprietario, un giovane favaree, dovrà adesso non soltanto pagare quasi 1.000 euro per le contravvenzioni ma per procedere al dissequestro dovrà assicurare e far revisionare il mezzo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp