La notte di sabato scorso è stata turbata da un episodio avvenuto in un locale tra viale Cannatello e San Leone. Due minori dopo aver bevuto alcolici sono collassati a terra, sfiorando il coma etilico. Sarà stata l’euforia e la voglia di fare baldoria, fatto sta che dopo avere assunto una quantità esagerata di bevande alcoliche, si sono ritrovati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per una intossicazione da alcol. Si tratta di un ragazzo e una ragazza, entrambi minori agrigentini. I due stavano partecipando a una serata organizzata in un locale per festeggiare il carnevale. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario di un’ambulanza del 118 e i poliziotti della sezione Volanti. Per fortuna l’intervento dei medici ha evitato il peggio.

