Molestie con aggressione: Questore chiude locale per 15 giorni

Il Questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha chiuso per quindici giorni un locale dalla via Atenea. Il provvedimento scaturisce dall’episodio di molestie con aggressione al titolare dell’attività lavorativa, poi culminata con il pestaggio ai danni di un quarantenne verosimilmente in stato di ubriachezza. L’increscioso episodio si è concluso al sopraggiungere di due pattuglie della sezione Volanti e della Squadra Mobile allertate – scrive la Questura – con colpevole ritardo dal proprietario del locale.

“Il provvedimento è stato emesso in virtù della titolarità, da parte del questore, del potere di sospendere/revocare la licenza di un pubblico esercizio nel quale siano avvenuti gravi disordini o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini – è stato spiegato dalla Questura – . Tale potere, diretta espressione dell’autorità di pubblica sicurezza, verte a favorire un ordinato svolgimento della convivenza civile ed ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini”.