Pistone cancello automatico: come sceglierlo, come installarlo e prezzi 

Il pistone cancello automatico è una componente fondamentale che assicura il buon funzionamento delle ante di questo sia in apertura che in chiusura. Per scegliere quello giusto occorre considerare una serie di fattori tra cui la misura delle ante e la potenza del motore elettrico. Questo significa che la scelta deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche di tutto il sistema e, magari, dopo aver consultato un esperto.

C’è da ammettere che l’installazione di questo elemento non rappresenta un’operazione eccessivamente complessa, per cui chi ha un po’ di manualità con componenti, cavi e motori potrà certamente dilettarsi nel fai-da-te, seguendo in modo rigoroso le principali regole di sicurezza a cui attenersi quando si maneggiano sistemi elettrici.

Questo approfondimento è dedicato proprio a chi desidera provare a procedere per conto proprio, dalla scelta delle componenti alla valutazione del prezzo dei pistoni per cancelli automatici. Si cercherà di offrire una panoramica esaustiva che sarà di aiuto nella scelta di un buon pistone cancello elettrico e sulle corrette prassi da seguire per l’installazione.

Perché scegliere un buon pistone cancello automatico

In molti avranno già effettuato un po’ di ricerche in rete per capire come muoversi, dove acquistare e, soprattutto, in che modo individuare l’oggetto più adatto al proprio modello. In realtà non è semplice capire come muoversi perché esistono infinite tipologie di cancelli elettrici che variano per battenti, misure, potenza del motore e così via.

Per scegliere correttamente occorre andare a guardare la scheda tecnica del rivenditore, in cui sono presenti innumerevoli informazioni, utilissime per capire quale modello faccia al caso nostro. La qualità è importante ma è sempre da valutare assieme ai prezzi (di cui parleremo nel prossimo paragrafo) e alle specifiche tecniche.

In particolare un pistone cancello automatico è caratterizzato da:

Frequenza del radioricevitore: capacità di recezione dei comandi in base alla distanza;

Tensione del motore: ovvero la quantità di energia impiegata per spostare le cariche elettriche;

Tipo di corrente: può essere continua o alternata in base all’esigenza;

Esecuzione in base al numero di battenti: che possono essere due o uno solo;

Larghezza massima del battente: fattore che determina peso e ampiezza del movimento da compiere.

Pistone per cancelli elettrici prezzi

Dopo aver valutato tutte le caratteristiche elencate poc’anzi sarà possibile fare una valutazione sul prezzo del pistone per cancello elettrico. In generale è possibile scegliere tra soluzioni economiche, medie o più costose in base al tipo di qualità che ci aspettiamo di ricevere. Data l’importanza di questa componente elettrica, potrebbe essere consigliabile andare sul prodotto di qualità senza badare a spese, soprattutto perché parliamo di pezzi continuamente esposti alle intemperie e che, teoricamente, dovrebbero durare a lungo. I prezzi oscillano dai duecento agli oltre mille euro, un range molto ampio nel quale è possibile trovare soluzioni per tutte le tasche. Il nostro consiglio è quello di valutare il costo in base alla qualità complessiva del prodotto e, quindi, di dare priorità alla compatibilità con il tipo di cancello da automatizzare e alla resistenza agli stress atmosferici.