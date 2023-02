Diventare imprenditore dell’ospitalità, ecco il corso di Confcommercio

Gestire una struttura ricettiva richiede una serie di competenze ad ampio raggio. Sia essa un hotel di grandi dimensioni oppure un piccolo albergo. Confcommercio Agrigento organizza il corso di “Avvio e gestione di Strutture Turistiche”.

L’obiettivo del corso è formare nuovi imprenditori dell’accoglienza dando importanti nozioni giuridiche, amministrative e commerciali, grazie alla collaborazione di docenti qualificati e di grande professionalità. “Purtroppo spesso negli ultimi anni nella nostra provincia sono state avviate tante attività turistiche senza avere le giuste conoscenze delle dinamiche che vive il settore – dicono da Confcommercio – per cui occorre crescere dal punto di vista professionale per migliorare accoglienza, organizzare la propria attività in modo imprenditoriale e offrire allo stesso tempo un servizio efficiente alla clientela”.

Il costo del corso è 100 euro e saranno ammessi al massimo 20 corsisti. Sede dei Corsi Agrigento e Sciacca.

Info e iscrizioni Confommercio Agrigento al numero 0922.22791 o inviare mail all’indirizzo [email protected]