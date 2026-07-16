L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS APS), sezione di Agrigento, esprime pieno sostegno all’ordinanza firmata dal sindaco Michele Sodano che introduce nuove limitazioni per la movida cittadina. Secondo l’associazione, il provvedimento rappresenta una scelta di responsabilità che punta a rafforzare la sicurezza urbana e a prevenire comportamenti a rischio, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani.

Per l’AIFVS, le restrizioni sulla vendita per asporto di bevande alcoliche e sull’utilizzo di contenitori in vetro nelle ore serali costituiscono un intervento concreto, capace di incidere sia sull’ordine pubblico sia sulla salute dei cittadini.

Prevenzione e sicurezza stradale

L’associazione evidenzia come la riduzione del consumo di alcol nelle ore notturne possa contribuire a limitare episodi di violenza e, soprattutto, gli incidenti stradali provocati dalla guida in stato di alterazione psicofisica. Ogni misura orientata alla prevenzione, sottolinea l’AIFVS, rappresenta un investimento sulla tutela della vita e merita il sostegno dell’intera comunità.

Un cambiamento culturale

Nel documento viene inoltre richiamata l’esigenza di promuovere, soprattutto tra i giovani, una diversa cultura del divertimento, nella quale il consumo di bevande analcoliche venga considerato una scelta naturale, consapevole e sicura. Un cambiamento che, secondo l’associazione, richiede il coinvolgimento di istituzioni, scuole, associazioni ed esercenti.

Disponibilità alla collaborazione

L’AIFVS Agrigento ribadisce la propria disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale e con le realtà del territorio nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione e progetti di educazione alla sicurezza stradale. L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione, affinché il divertimento possa convivere con il rispetto della vita e delle regole.

“La prevenzione non limita la libertà, ma la protegge”, afferma infine Carmelina Nobile, responsabile territoriale e componente del Consiglio direttivo nazionale dell’AIFVS APS, sottolineando come la sicurezza stradale passi anche attraverso decisioni coraggiose come quelle adottate dal Comune di Agrigento.

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