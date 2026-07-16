I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento e i loro colleghi della Mobile di Caltanissetta, all’alba di oggi, hanno arrestato il deputato agrigentino Riccardo Gallo Afflitto.

Per lui il gip ha disposto gli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione nell’ambito dell’inchiesta denominata “Corte dei miracoli”, che ha provocato un “terremoto” nella gestione del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario, ente strumentale della Regione Siciliana con sede a Caltanissetta.

L’indagine ha portato alla luce un presunto scambio di favori dove le nomine ai vertici degli enti regionali venivano garantite in cambio di assunzioni per i familiari e amici, trasferimenti e appalti “pilotati”.

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