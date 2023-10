Fino a metà novembre non cambiano gli orari della movida. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha firmato la nuova ordinanza, che non è altro che la proroga di quella già esistente, in vigore da oggi, domenica 15 ottobre, fino al 15 del mese prossimo, per tutta la città, ma con alcune differenze tra il centro storico e le aree balneari e periferiche. I locali del centro dovranno chiudere entro le 2, tutti i giorni, mentre nelle zone periferiche alle 2 da lunedì a giovedì, e alle 3 il venerdì, il sabato e nei prefestivi. Rimane l’obbligo per gli esercenti del centro cittadino di riduzione delle emissioni sonore all’esterno a partire dalle 24. All’una invece per quelli di San Leone, zone balneari e rioni satellite.

Per tutti i locali è consentito all’interno, esclusivamente filo diffusione musicale, che non disturbi il riposo notturno. Vietata la vendita e l’asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 e fino alla chiusura degli esercizi.

Dopo mezzanotte sarà consentita la vendita esclusivamente agli esercizi pubblici (ad esempio bar, pub e ristoranti), la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione. Il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro vale per gli esercenti di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato, alimentari, chioschi, bar mobili su ruote itineranti e distributori automatici.