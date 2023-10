Trovati cinque lavoratori, su sette presenti, completamente “in nero” e accertate violazioni in materia di sicurezza alimentare. Lo hanno scoperto, nel corso di un’ispezione in un supermercato di Montallegro, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma della locale Stazione, con la collaborazione del personale dell’Ufficio servizio igiene, alimenti e nutrizione dell’Azienda sanitaria provinciale della città dei Templi.

Il controllo è scattato la scorsa settimana. I carabinieri una volta dentro il supermercato hanno appurato la presenza di cinque soggetti sprovvisti del contratto d’assunzione e sono saltate fuori irregolarità in materia di sicurezza alimentare. Ai sensi di legge, in funzione della gravità delle violazioni, nei confronti dell’azienda sono state irrogate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 21.600 euro e ammende per un totale di 25.100 euro, ed è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.