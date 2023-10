Non solo furti di auto e moto. A San Leone rubato un monopattino ad uno studente ventenne. Il giovane ha lasciato il mezzo elettrico davanti ad un bar del lungomare Falcone Borsellino e al momento di riprenderlo non lo ha più ritrovato. Il ventenne ha chiamato la polizia, poi ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti. Gli agenti delle Volanti hanno avviato le indagini. Verosimilmente qualcuno, approfittando dell’assenza per qualche minuto del proprietario è riuscito a portarlo via.