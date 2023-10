Roberta Lala è il nuovo Presidente dell’Akragas Calcio

Nel quadro del rinnovato organigramma societario dell’Akragas Calcio, un volto ben noto nell’ambito comunale ha assunto il ruolo di Presidente. L’ex assessore comunale Roberta Lala è stata nominata il nuovo capo del club, portando con sé una vasta esperienza e un forte impegno per la crescita del calcio locale.

Roberta Lala ha dimostrato nel corso degli anni una passione innata per il calcio e un profondo coinvolgimento nella comunità sportiva di Agrigento. La sua nomina come Presidente è un riconoscimento dell’importante contributo che ha offerto alla crescita del calcio in città.

Ma Roberta Lala non è l’unica new entry nell’organigramma dell’Akragas Calcio. Il club ha annunciato una serie di nuovi incarichi chiave per garantire una gestione solida ed efficace. Giuseppe Deni è stato nominato il nuovo responsabile del Marketing, mentre Massimo Ferrero assume l’importante ruolo di responsabile per il mercato estero. Questi nomi di spicco portano con sé una vasta esperienza nel mondo del calcio e contribuiranno a promuovere il marchio Akragas a livello nazionale ed internazionale.

Nel settore giovanile, un altro nome di rilievo è emerso con l’ingresso di Luigi Marino come responsabile. Il Settore giovanile è spesso il cuore pulsante di qualsiasi club, poiché è qui che si formano le future stelle del calcio. Luigi Marino si impegnerà per sviluppare giovani talenti locali e dare loro l’opportunità di crescere all’interno del club.

Il nuovo organigramma dell’Akragas Calcio presenta una serie di nomi di spicco, con Roberta Lala come Presidente, Carmelo Callari come Vice-presidente e Graziano Strano come Direttore generale. Il club è ben posizionato per affrontare le sfide future e per continuare a prosperare nel calcio italiano.

Con una leadership forte e dedicata, il futuro dell’Akragas Calcio sembra promettente, e i tifosi possono guardare avanti con ottimismo alla prossima stagione calcistica.