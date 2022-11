“Movida”, delegazione FIPE ha incontrato il Prefetto

La delegazione FIPE Confcommercio (la federazione dei pubblici esercizi) ha incontrato il prefetto di Agrigento, Maria Rira Cocciufa, per discutere sull’Ordinanza Sindacale che ha disposto la chiusura di tutti i locali all’una fino al 2 novembre. Presenti per FIPE, Gabriella Cucchiara presidente provinciale e consigliere nazionale, Calogero Cacciatore vicepresidente FIPE e Mario Ciulla delegato. Nel portare la voce e il disagio dei tanti imprenditori del comparto è stato, innanzitutto, sottolineata l’oggettiva difficoltà a controllare l’intero territorio, anche a causa del numero inferiore delle forze dell’ ordine, e tutto ciò a discapito di una serena conduzione aziendale. Necessario, risulta essere il buonsenso di ognuno, non bisogna far ricadere le manchevolezze di cui soffre la città, solo, sulle spalle degli imprenditori. I temi affrontati nell’incontro sono stati diversi, fra i quali quello della cosiddetta sosta selvaggia, per il quale si dovrebbero pensare e creare i parcheggi utili e necessari. L’abbandono dei rifiuti, altro problema che mina il decoro urbano, quando basterebbe dotare, una volta per tutte, le strade di cestini in un numero sufficiente. “Un altro argomento che rende impari la quotidiana offerta da parte dei pubblici esercizi è l’abusivismo- è stato ribadito durante l’incontro- da combattere attraverso dei controlli costanti e mirati come ad esempio il controllo delle insegne. Si è posto l’accento sulla drammaticità in cui vive la nostra categoria colpita dal Covid prima e dal caro bollette oggi e di come nonostante la difficoltà ad andare avanti in tanti hanno continuato ad investire sul nostro territorio.

Ma i sacrifici economici e lavorativi, poi, vengono danneggiati dalle ordinanze di chiusura, come quest’ultima che inesorabilmente crea ulteriori danni economici.

Nel corso dell’ incontro si è cercato di guardare alla “movida” a 360 gradi e individuare il percorso più utile per evitare in futuro nuovi disagi”.

“Il prefetto è stato molto disponibile e si è detto pronto a collaborare con gli imprenditori, – dichiara Gabriella Cucchiara – chiedendo a quest’ ultimi di intraprendere, in maniera unitaria, un percorso che possa essere basato sulla legalità, la condivisione delle regole. L’auspicio di una costante collaborazione che possa portare beneficio ad ognuno, alla città tutta”. “Il programma da realizzare, non può che nascere dall’avvio di un tavolo di lavoro collegiale, per poterci, tutti, confrontare e dare il proprio contributo tramite progetti, idee e proposte e riuscire a fare impresa in maniera serena e in sicurezza. Solo attraverso un lavoro comune e condiviso, – conclude Cucchiara- dove tutti potremo essere protagonisti, nella cura e quindi nel migliorare la nostra città, potremmo trovare le soluzioni ai tanti problemi”.