Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato lungo la statale 576 che collega la 115 con Naro, nei pressi della diga Furore. Un motociclista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo la propria corsa sul manto stradale

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato ricoverato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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