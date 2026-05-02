Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di sabato lungo la Statale 115, all’altezza del bivio per contrada “Crocca”, in territorio di Agrigento.
A scontrarsi due autovetture: una Peugeot 307 e una Cupra. Sul posto intervenuti gli operatori sanitari del 118. I feriti con le ambulanze sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, per le cure necessarie.
Accorsi sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli agenti della polizia locale si sono occupati della viabilità andata completamente in tilt.
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