Dopo quasi tre anni di chiusura, il quartiere San Gregorio torna ad avere la sua farmacia. Domenica 3 maggio, alle ore 20, è in programma l’inaugurazione del nuovo presidio sanitario in viale Cavaleri Magazzeni, frutto del trasferimento per decentramento della farmacia Vajola srl dalla storica sede di via Empedocle 71. A tagliare il nastro sarà il sindaco Francesco Miccichè.

La riapertura arriva al termine di un lungo periodo di disagi per i residenti della zona sud-est della città, rimasti senza servizio farmaceutico dal 2022. Un’assenza che ha pesato in maniera particolare in un quartiere residenziale e molto popolato, che negli anni ha più volte sollecitato il ritorno di un presidio sanitario di prossimità.

La decisione è stata adottata dalla giunta comunale già nell’autunno del 2025, individuando nella ex sedicesima sede farmaceutica – tra via Cavaleri Magazzeni e via Magellano – la soluzione per ristabilire un servizio essenziale in un’area strategica della città.

Tra le 17 farmacie del territorio comunale interpellate, l’unica a manifestare interesse è stata la Vajola srl, che ha scelto di trasferirsi contribuendo così a colmare un vuoto che durava da troppo tempo.

Con la nuova apertura, San Gregorio riacquista un punto di riferimento atteso e richiesto con forza anche dalla comunità locale, che non ha mai smesso di chiedere attenzione per il quartiere.

«Il trasferimento per decentramento della farmacia nella zona San Gregorio – sottolinea il sindaco Miccichè – risponde alla necessità di garantire una maggiore capillarità dei servizi farmaceutici nelle aree a più alta densità demografica, soddisfacendo così un interesse pubblico prioritario».

Una riapertura che segna il ritorno di un servizio fondamentale, ma anche una risposta concreta alle richieste di un quartiere che negli anni si è fatto sentire.

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