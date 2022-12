Morto nel crollo del tetto di magazzino: lutto cittadino il giorno dei funerali

In occasione dei funerali del vetraio narese Michele Di Gerlando, che si terranno lunedì 12 dicembre, il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara ha deciso di proclamare il lutto cittadino come segno di vicinanza alla famiglia e come manifestazione del cordoglio unanime della collettività narese per questa tragedia.

“Saranno rinviati tutti gli eventi pubblici previsti per quella giornata, a partire dall’accensione dell’albero di Natale”, ha detto il primo cittadino.

Il narese è stato travolto da una trave, e parte del solaio mentre stava effettuando alcuni lavori nel suo laboratorio. Rimasto ferito gravemente alla testa, purtroppo nonostante la corsa all’ospedale, non c’è stato nulla da fare. L’artigiano è morto poco prima dell’arrivo al pronto soccorso per il grave trauma cranico.