Infermieri Agrigento: “Potenziare la rete di assistenza territoriale e risolvere carenza di personale”

“Siamo scesi in piazza anche noi per dire basta alla violenza ai danni del personale sanitario. Noi non siamo dei bersagli e stiamo dalla parte del malato sempre e comunque. Se il sistema non funziona, non è sicuramente colpa dei sanitari che, invece, devono essere rispettati per quello che fanno”.

Con queste parole, Salvatore Occhipinti, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento, spiega la partecipazione degli infermieri alla manifestazione silenziosa promossa dall’Omceo di Agrigento contro la violenza sul personale sanitario, focalizzando l’attenzione sulla medicina del territorio, spesso sottovalutata dal Sistema sanitario e, di conseguenza, dagli stessi cittadini.

“Credo che occorra potenziare la rete dei servizi territoriali – conclude Salvatore Occhipinti – per ridurre la pressione sui Pronto soccorso dove le acuzie verrebbero trattate a dovere mentre le cronicizzazioni sul territorio sarebbero a carico del sistema di assistenza territoriale”.