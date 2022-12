I tifosi marocchini festeggiano in Piazza Marconi

Festa grande per la comunità marocchina ad Agrigento per la storia qualificazione alle semifinali dei Mondiali in Qatar. Fumogeni, petardi, cori: decine di tifosi si sono riversati nel centro per esultare a un risultato storico: vittoria contro il Portogallo di Cr7 per 1-0 e accesso alla semifinale di finale. E’ la prima nazionale africana a riuscirci, la terza diversa da Europa e Sud America.

Alcuni tifosi marocchini hanno lanciato anche fuochi d’artificio. In piazza salti e balli, ripresi dai cellulari dei passanti. Tanti giovani si sono ritrovati alla stazione agitando bandiere e sciarpe.

In contrada “Fondachello2 a Licata un tifoso marocchino è stato colto da un malore, ed è stato trasportato all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare che cosa ha provocato il malore dell’uomo.