Aeroporto Agrigento, il Comitato annuncia: “Inserimento nel Piano Nazionale degli Aeroporti”

L’aeroporto di Agrigento compie un passo decisivo verso la realizzazione. A comunicarlo è il Comitato che da anni sostiene la nascita dello scalo aeroportuale nel territorio agrigentino, definendolo “un’opera strategica per lo sviluppo economico e fondamentale per superare l’atavico isolamento logistico e infrastrutturale della provincia”.

In una lunga nota firmata dal presidente del Comitato, Angelo Principato, viene ripercorso il lavoro portato avanti negli anni attraverso interlocuzioni istituzionali, studi tecnici e il coinvolgimento delle principali realtà sociali, economiche e professionali del territorio.

«L’aeroporto non doveva rappresentare soltanto un’utopia o il desiderio di pochi visionari – si legge nel comunicato – ma un progetto concreto, studiato, condiviso e sostenuto dall’intera collettività».

Il Comitato sottolinea il sostegno ricevuto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ha finanziato progettazione e studi legati all’opera, oltre al supporto espresso dai territori attraverso le delibere approvate dai Consigli comunali: 43 nella provincia di Agrigento e 20 su 22 nella provincia di Caltanissetta.

Tra i passaggi considerati più importanti vi è il superamento del parere ENAC, ritenuto indispensabile per consentire l’inserimento dello scalo nel Piano Nazionale degli Aeroporti. Un traguardo che, secondo il Comitato, “per decenni era sempre stato negato”.

«L’inserimento nel PNA rappresenta il riconoscimento ufficiale, da parte della competente Commissione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della necessità dell’opera, della sua fattibilità e sostenibilità economica», viene evidenziato nella nota.

Secondo il Comitato, con l’inclusione nel Piano Nazionale degli Aeroporti si chiuderebbe la fase autorizzativa e si aprirebbe quella realizzativa, con la successiva individuazione dei finanziamenti necessari alla costruzione dell’infrastruttura.

Nella nota si fa anche riferimento alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su un possibile rinvio dell’inserimento dell’opera nei futuri strumenti programmatori del MIT, eventualità che avrebbe rischiato di rallentare il percorso avviato negli anni.

«Si è quindi resa necessaria una intensa attività istituzionale e di interlocuzione politica affinché questo obiettivo potesse essere finalmente raggiunto», scrive il Comitato.

Infine l’annuncio atteso: giovedì 21 maggio è prevista ad Agrigento la presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che dovrebbe comunicare ufficialmente il provvedimento relativo all’inserimento dell’aeroporto agrigentino nel Piano Nazionale degli Aeroporti.

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