Morta in ospedale, procura apre inchiesta per omicidio colposo. Rinviati i funerali

Fascicolo a carico di ignoti.

Agrigento: morte giornalista Loredana Guida, procura apre inchiesta per omicidio colposo.

Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia sul corpo della donna.

La Procura di Agrigento, come scrive l’Adnkronos, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, per ora contro ignoti, per la morte di Loredana Guida, la giornalista di 44 anni morta nella notte per malaria, di ritorno da un viaggio in Nigeria.

Le indagini sono state affidate alla sezione di Polizia giudiziaria dei Carabinieri. Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia sulla donna. A denunciare l’accaduto sono stati i parenti della donna che sostengono che l’ospedale di Agrigento avrebbe

sottovalutato il caso.

Agrigento è sotto shock per la morte di Loredana Guida, un’insegnante 44enne, ma anche una giornalista del Giornale di Sicilia. Aveva contratto la malaria, verosimilmente, dopo un viaggio in Africa. E’ deceduta all’ospedale San Giovanni di Dio, di Agrigento, dopo essere stata ricoverata una settimana in Rianimazione.

Loredana Guida era stata a Lagos, in Nigeria, per una vacanza. Dopo qualche giorno dal rientro, ad Agrigento, ha iniziato a stare male: febbre alta, e altri sintomi sottovalutati, o meglio forse scambiati per una banale influenza.

Loredana insegnante con la passione del giornalismo. Cronista attenta e scrupolosa si contraddistingueva per il suo carattere battagliero dimostrato anche negli ultimi giorni della sua breve vita.

Il direttore e i collaboratori di Agrigentooggi la ricordano con grande affetto e partecipano al dolore dei familiari.