GIUSTIZIA: LEGA E M5S, ‘AGGREGARE TRIBUNALE AGRIGENTO A CORTE APPELLO CALTANISSETTA’ (2) =

“Il circondario del Tribunale di AGRIGENTO, con i suoi 28 comuni e i suoi oltre 330mila residenti, fa parte oggi del distretto della Corte di appello di Palermo, ma come si può osservare dalla semplice analisi di una mappa geografica e dall’analisi dei collegamenti stradali, per la popolazione del circondario del Tribunale di AGRIGENTO, raggiungere Palermo rappresenta una molteplice difficoltà: nessuno dei comuni del circondario, infatti, si trova a meno di 100 chilometri. Le nuove infrastrutture avvicinano molto di più Caltanissetta ad AGRIGENTO e la Corte di appello di Caltanissetta è tra i primi presidi giudiziari in Italia per operosità ed efficienza – concludono -, attualmente ha un bacino di utenza di circa mezzo milione di popolazione sui tribunali di Caltanissetta, Gela, ed Enna e quindi può accogliere nuovi tribunali”. (AdnKronos)