Beatificazione Padre Vinti: in corso il processo di beatificazione

Va in commissione teologica della congregazione dei santi il processo per la causa di beatificazione del Servo di Dio di Grotte Padre Michele Arcangelo Vinti. 1893/1943.

La “positio super vita virtutibus et fama sanctitatis” del Servo di Dio Padre Michele Arcangelo Maria Vinti, nato e vissuto a Grotte, entrerà in commissione di studio (commissione composta da teologi della Santa Sede) il 5 maggio 2020.

Una notizia che il vasto popolo di devoti attendeva da tempo. Gli stessi hanno accolto con commozione la notizia, convinti che l’approfondimento sulle virtù Sante del Servo di Dio porterà alla proclamazione della venerabilità, primo passo verso la Santità.

La notizia è stata divulgata da Don Calogero Morgante, Vice Postulatore della causa di beatificazione di Padre Vinti, durante una trasmissione in diretta facebook, organizzata e condotta da Piero Castronovo sul gruppo L’Osservatore Grottese lo scorso 12 dicembre 2019.

Sono numerosissime le grazie ricevute e testimoniate per intercessione di P.Vinti da devoti che hanno implorato in momenti di estremo bisogno l’aiuto del Servo di Dio. Fedeli di ogni parte del mondo si recano in devoto raccoglimento nella piccola casa dove il sacerdote, in fama di Santità, è nato, vissuto e dove è morto preannunciando ai suoi stretti congiunti l’imminente momento della sua dipartita.

Quest’ultimo visse il suo apostolato dedicandosi intensamente alla conversione delle anime, alla preghiera, al digiuno, all’esercizio della mortificazione fisica. Sono note le tante ore trascorse a confessare i fedeli forte della capacità di introspezione delle coscienze.

Di seguito gli orari di apertura della casa di Padre Vinti stabiliti dal custode Domenico Vizzini :

Lunedì mattina dalle ore 10 alle 12

Mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 17.30.