Morte operaio in una cava, assolti i due imputati

Confermata la sentenza di assoluzione in primo grado per Salvatore Liotta di Sciacca, e Onofrio Costanza di Favara, imputati per omicidio colposo nel processo sulla morte dell’operaio Domenico Fravolini, il sessantunenne morto il 6 febbraio del 2013, nell’impianto della cooperativa “Fornaci Virgilio” di Sciacca, dopo essere caduto in una vasca di calce. La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte di Appello di Palermo. Liotta all’epoca del fatto era il presidente della società, e Costanza il direttore dei lavori. Lo scorso anno la Procura generale di Palermo aveva chiesto la condanna a 2 anni di reclusione, per entrambi gli imputati. I giudici invece hanno accolto le tesi difensive dei legali.