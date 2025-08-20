La piccola Wacays Maxamed Sihoomacays la bimba di 11 mesi morta nel naufragio del 13 agosto a largo di Lampedusa riposerà insieme al papà Yusuf Maxamed Hassan nel cimitero di Canicattì. Cosi ha voluto la mamma Ubah, 25enne somala, che ha scelto di volerli seppellire in campo il consorte e la figlioletta. I funerali si sono svolti questa mattina a Canicattì; le salme, in un corteo funebre, sono state accompagnate nel luogo della sepoltura. Un piccolo peluche sulla bara bianca della piccola. Dolore e lacrime della giovane madre e moglie, messa in salvo durante il naufragio dalla Guardia costiera.

Le due bare sono state tumulate assieme. “Con sentimenti di umana pietà abbiamo consegnato alla nuda terra Yusuf Maxamed Hassan, la piccola Wacays e Feysal Ahmed – afferma il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo -. Commossi, uniti nei gesti universali di solidarietà e mestizia, ci siamo stretti alla signora Maxamed, che nel naufragio a Lampedusa ha perso la sua famiglia. Tocchiamo con mano, siamo testimoni di questo grande dramma che si consuma nel Mediterraneo, che inghiotte le vite e con esse le speranze di futuro”.

