Durante un normale controllo del territorio, sono stati sorpresi in sella ad una bicicletta elettrica, risultata provento di un furto avvenuto proprio in città. I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno denunciato a piede libero due cittadini di nazionalità tunisina senza fissa dimora, per l’ipotesi di reato di ricettazione. La bici è stata sequestrata e nei prossimi giorni verrà restituita ai legittimi proprietari. In corso sono anche le verifiche per accertare la presenza regolare in territorio italiano dei due extracomunitari.

