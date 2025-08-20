Un ex agente di pubblica sicurezza è deceduto dopo essere caduto dalla terrazza della struttura ricettiva in cui soggiornava. Teatro della tragedia Caltabellotta. La vittima è un turista palermitano di 57 anni, Salvatore Leone. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, in vacanza con alcuni amici nel piccolo borgo dell’agrigentino, era salito fino al secondo piano per fumare una sigaretta nella terrazza della struttura che lo stava ospitando. Poi, probabilmente, un improvviso malore e la caduta. Lanciato l’allarme, sul posto i sanitari hanno trasferito il 57enne in codice rosso all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca dove, però, non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della Stazione di Caltabellotta si stanno occupando della vicenda per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp