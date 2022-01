Morte di Pippo Flora: il ricordo del suo “allievo”, il giornalista e scrittore Carmelo Sardo

Il giornalista del Tg5 Carmelo Sardo ha voluto ricordare la figura di Pippo Flora, morto a Palermo alla veneranda età di 89 ann. Non solo musica nella sua vita, infatti si constata anche una grandissima passione per la natura che gli ha permesso di creare per la sua Agrigento magnifici giardini. I funerali saranno celebrati sabato prossimo, alle 11, nella chiesa di San Domenico, ad Agrigento, nella sua città, nella città che più ha amato e nella quale ha dedicato la sua intera vita. Una camera ardente verrà allestita a partire dal pomeriggio di domani al Teatro Pirandello.