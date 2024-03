“Me l’hanno ammazzati due volte. Abbiamo aspettato dieci anni per la sentenza, un’agonia terribile e ieri mi dato questa pugnalata. Sono distrutta, voglio giustizia e spero che non ci mettano altri dieci anni perchè non ce la faccio e sarò già morta”. C’è tanta amarezza nelle parole pronunciate ai microfoni di Tg3 Regione da Giovanna Lucchese, mamma di Laura e Carmelo Mulone, i bambini di 7 e 9 anni deceduti nel settembre 2014 in seguito all’esplosione dei vulcanelli alle Maccalube di Aragona dopo la sentenza del tribunale di Agrigento che ha assolto tutti gli imputati.

Domenico Fontana, ex presidente di Legambiente ed ex assessore all’ambiente del Comune di Agrigento, e Daniele Gucciardo, operatore in servizio alle Maccalube ed attuale presidente del circolo Rabat di Agrigento sono stati assolti in appello per non aver commesso il fatto. La sentenza di primo grado è stata emessa dal tribunale di Agrigento il 30 gennaio del 2018: 6 anni di reclusione erano stati inflitti a Fontana, e 5 anni e 3 mesi a Gucciardo. Assoluzione, invece, “perché il fatto non costituisce reato”, per il funzionario della Regione Francesco Gendusa.

L’ex procuratore Luigi Patronaggio ha impugnato il verdetto di assoluzione e lo stesso hanno fatto i difensori dei due condannati: in appello, quindi, era di nuovo tutto in discussione. I giudici hanno escluso la responsabilità degli imputati. I difensori hanno sempre sostenuto che si è trattato di un evento imprevedibile e che non poteva essere evitato.