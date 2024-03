Ladri in azione, ieri notte, in uno stabile dove all’interno vi sono diversi uffici in via Giuseppe Mazzini ad Agrigento, a poche decine di metri tribunale. Un secondo raid, con le stesse modalità è stato compiuto nell’impianto di autolavaggio posto di fronte. In entrambi i casi rubate le monetine dei distributori automatici di caffè e snack. I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno avviato le indagini, dopo le denunce formalizzate dal responsabile della palazzina e dal proprietario dell’attività lavorativa.

Nel palazzo denominato ex Telecom, i malviventi si sono introdotti forzando un infisso hanno raggiunto l’area degli uffici, poi hanno scassinato e prelevato gli spiccioli dei distributori di merendine, bevande e caffè. Gli stessi responsabili si sono spostati nel vicino autolavaggio. Anche nell’attività di lavaggio veicoli sono state arraffate le monete dei distributori automatici. I militari dell’Arma hanno eseguito i due sopralluoghi e con il supporto dei rilievi degli specialisti della Scientifica stanno provando a risalire ai delinquenti.