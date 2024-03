Un paziente trovato senza vita nel reparto di Medicina durante l’evacuazione

Un tragico incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi presso l’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera (AG), causando la perdita di una vita umana. Le fiamme hanno coinvolto il reparto di Medicina, e il corpo di un cittadino romeno, paziente della struttura, è stato ritrovato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare l’incendio e coordinare le operazioni di evacuazione. Le forze dell’ordine, inclusi i poliziotti del Commissariato di Sciacca e i carabinieri della Tenenza di Ribera, sono intervenuti immediatamente per gestire la situazione e stabilire le cause del tragico evento. Al momento, la dinamica precisa che ha portato all’incendio rimane poco chiara e soggetta a indagini. La comunità locale è sgomenta per questa perdita e si attende che le autorità competenti forniscano ulteriori dettagli sull’accaduto.