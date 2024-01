Un bandito solitario, con il volto travisato, ha messo a segno un furto, durante la pausa pranzo, ai danni di un negozio di articoli per la casa di via Capitano Callea a Favara. Ha scassinato la recinzione d’ingresso, e poi con facilità s’è intrufolato nell’esercizio commerciale. Dopo avere rovistato un po’ dappertutto, ha portato via la somma in contante contenuta all’interno del registratore di cassa, per un ammontare ancora da quantificare.

Arraffato il bottino si è allontanato velocemente dalla zona. Il raid è stato scoperto poco più tardi dal proprietario, al momento di riaprire il negozio. Quindi ha dato l’allarme al 112, poi s’è recato dai carabinieri della Tenenza di Favara ed ha presentato la denuncia a carico di ignoti. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e sono già in possesso delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza.