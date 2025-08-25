Mons. Alessandro Damiano torna a casa. Il 6 settembre presiederà la messa nella Solennità della Dedicazione della Cattedrale di Agrigento

AGRIGENTO – Dopo tre mesi di degenza, l’arcivescovo mons. Alessandro Damiano torna finalmente a casa. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un messaggio rivolto ai presbiteri dell’Arcidiocesi, in cui ha raccontato i progressi della riabilitazione e il desiderio di riprendere gradualmente il servizio pastorale.

«Ringraziandovi per le vostre premure e il vostro accompagnarmi con la preghiera – ha scritto Damiano – vi comunico che domani mattina (26 agosto, ndr) sarò dimesso e trascorrerò qualche giorno a casa. La riabilitazione sta dando i suoi frutti e, prudentemente, cammino senza bisogno di ausili; certo non potrò riprendere subito i ritmi abituali. Rientrerò in episcopio il 3 settembre e il 6 presiederò la celebrazione eucaristica nella Dedicazione della chiesa Cattedrale».

La data segnata in rosso è quindi sabato 6 settembre alle ore 20, quando l’arcivescovo presiederà la messa nella Solennità della Dedicazione della Basilica Cattedrale, chiesa madre dell’Arcidiocesi e simbolo di unità per la comunità ecclesiale.

Il giorno precedente, 5 settembre, in occasione della vigilia e dell’anniversario della sua consacrazione episcopale, è prevista alle 21 in Cattedrale una veglia di preghiera.

Il ritorno di mons. Damiano rappresenta un momento molto atteso e carico di significato per la diocesi di Agrigento, che in questi mesi lo ha accompagnato con affetto e preghiera. La sua presenza alla guida delle celebrazioni di settembre sarà per i fedeli un segno di speranza e di continuità, dopo un periodo di assenza che aveva destato apprensione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp