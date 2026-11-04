Moresca Farm riapre: nella campagna agrigentina la Sicilia si racconta a tavola

Tradizione siciliana e sapori dal mondo si incontrano nel progetto di famiglia. Un nuovo menù stagionale, serate con artisti emergenti, corsi di cucina ed esperienze dedicate alla convivialità, con proposte anche per feste private ed eventi aziendali.

AGRIGENTO – Nella campagna agrigentina c’è un luogo dove la cucina diventa incontro tra culture, gli oggetti custodiscono storie e la tavola si trasforma in un’esperienza da condividere. È Moresca Farm, che riapre con una nuova stagione di proposte gastronomiche e iniziative, confermando la propria idea di ospitalità: profondamente siciliana nelle radici, ma aperta alle suggestioni del mondo.

Un progetto familiare in cui le nuove generazioni raccolgono valori e tradizioni per reinterpretarli in chiave contemporanea, attraverso gastronomia, creatività, sostenibilità e socialità. Al centro, il desiderio di trasformare ogni appuntamento in un’occasione di incontro, scoperta e condivisione.

La cucina di Maria Chiara Luparello, un viaggio tra culture e sapori

Il percorso gastronomico di Maria Chiara Luparello comincia dalla pasticceria, sua prima formazione professionale. La passione per la cucina arriva successivamente, alimentata dalla curiosità di esplorare un universo di sapori, tecniche e tradizioni.

Le esperienze di lavoro e di vita in Russia, Malta, Spagna, Giappone e in altri Paesi le hanno permesso di scoprire quanto possa nascondersi dietro un piatto apparentemente semplice: la storia di una famiglia, le abitudini di una comunità, l’identità di un popolo. Perché, a volte, un piatto può raccontare più di cento libri di storia.

Da queste esperienze nasce una proposta gastronomica personale, nella quale le materie prime del territorio agrigentino e i sapori della tradizione siciliana incontrano tecniche e ingredienti di altre culture.

Il nuovo menù stagionale prende forma proprio da questo dialogo tra memoria e innovazione. Le ricette di casa e i sapori dell’infanzia diventano il punto di partenza per nuove interpretazioni, capaci di valorizzare il territorio senza rinunciare alla sperimentazione.

Ambienti e recupero creativo: ogni oggetto racconta una storia

L’identità di Moresca Farm si riconosce anche negli ambienti, frutto di un progetto creativo curato direttamente dalla famiglia.

Vecchi mobili, arredi e oggetti d’epoca sono stati recuperati, restaurati e reinterpretati, dando vita a spazi accoglienti, originali e ricchi di personalità.

Una scelta che va oltre l’estetica e racconta una filosofia precisa: valorizzare ciò che esiste già, recuperare la memoria e trasformarla in nuova bellezza. Design, artigianalità e sostenibilità convivono così in un ambiente dove ogni dettaglio contribuisce a rendere particolare l’esperienza degli ospiti.

Non solo ristorante: le esperienze di Moresca Farm

In Sicilia la tavola non è soltanto il luogo dove si mangia. È uno spazio di incontro, dove nascono amicizie, si condividono racconti e si rafforzano legami.

È proprio questa idea di convivialità a ispirare le nuove iniziative di Moresca Farm, che affianca alla ristorazione un calendario di esperienze pensate per pubblici e occasioni differenti.

Il cuore della proposta è “A TAVOLA!”, un format che comprende serate sempre diverse. Si va dal social table, dove anche persone che non si conoscono possono ritrovarsi allo stesso tavolo, alle cene tematiche dedicate alle cucine del mondo, fino agli appuntamenti riservati alla gastronomia vegetariana e vegana.

Spazio anche alla cultura e all’intrattenimento, con serate accompagnate dalle esibizioni di artisti emergenti, anche agrigentini, per unire il piacere della buona cucina alla scoperta di nuovi talenti.

Per chi desidera vivere la cucina in prima persona arrivano le Cooking Class, lezioni dedicate alle preparazioni della tradizione siciliana, mentre le Merende Creative propongono momenti di incontro tra manualità, fantasia e sapori di una volta.

Brunch, feste private ed eventi aziendali

La campagna agrigentina diventa anche la cornice per brunch, aperitivi, pranzi e cene speciali.

Moresca Farm propone inoltre eventi privati, ricorrenze, feste e appuntamenti aziendali organizzati su misura, con soluzioni personalizzate in un ambiente riservato e lontano dai contesti più tradizionali.

L’obiettivo è offrire non soltanto un servizio di ristorazione, ma un’esperienza costruita intorno alle esigenze degli ospiti, valorizzando l’atmosfera della struttura e la sua particolare proposta gastronomica.

Magaria, il rosolio artigianale della tradizione familiare

A completare l’esperienza c’è Magaria, il rosolio artigianale prodotto secondo una ricetta di famiglia.

Un piccolo rituale di ospitalità che richiama le consuetudini siciliane, quando offrire un liquore fatto in casa rappresentava un gesto di benvenuto o un modo per salutare gli ospiti.

Un ultimo assaggio di tradizione, pensato per lasciare un ricordo della visita.

Moresca Farm, una nuova stagione da scoprire

Con l’inverno alle porte, Moresca Farm inaugura dunque una nuova stagione all’insegna della cucina, della creatività e della condivisione.

Il nuovo menù promette di intrecciare i profumi della tradizione siciliana con le suggestioni raccolte da Maria Chiara Luparello durante le sue esperienze internazionali, mentre il calendario delle iniziative offrirà occasioni per vivere la struttura anche al di là della classica cena al ristorante.

Un invito a riscoprire il piacere di stare insieme, tra buon cibo, racconti e nuove conoscenze, nel cuore della campagna agrigentina.

Informazioni e prenotazioni

Moresca Farm riceve esclusivamente su prenotazione.

Telefono e WhatsApp: +39 331 250 2508

Per conoscere il nuovo menù stagionale, il calendario delle esperienze e i prossimi appuntamenti è possibile seguire le pagine ufficiali di Moresca Farm su Facebook, Instagram e TikTok.

Per prenotare un tavolo, partecipare alle attività o organizzare feste private ed eventi aziendali è possibile contattare direttamente la struttura.

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