I “predoni dell’oro rosso” tornano a colpire l’impianto fotovoltaico di contrada Malvizzo alla periferia della città di Templi. La struttura energetica agrigentina è stata nuovamente presa di mira dai malviventi, che sono riusciti a portar via un’ingente quantità di cavi elettrici in rame prima di dileguarsi nel nulla. Secondo una prima ricostruzione presentata agli investigatori, il colpo è stato messo a segno nel cuore della notte.

I ladri si sono introdotti nell’ area e hanno tranciato i cavi del sistema di trasmissione solare, provocando il blocco parziale della struttura. La denuncia a carico di ignoti è stata formalizzata nelle scorse ore ai carabinieri.

I danni complessivi provocati all’infrastruttura e all’impianto di trasmissione solare sono pesantissimi: l’ammontare stimato è di oltre 60.000 euro. Delle indagini si stanno occupando i militari della Compagnia di Agrigento, coordinati dalla locale Procura della Repubblica. I militari hanno effettuato il sopralluogo di rito a caccia di tracce o elementi utili a identificare la banda.

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