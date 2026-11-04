È stata Montevago a ospitare questa mattina la celebrazione provinciale della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. La cerimonia si è svolta al Monumento ai Caduti, lungo il vecchio corso Umberto, e nella vicina piazza Antonio Migliore, davanti ai ruderi della vecchia Cattedrale, alla presenza del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, delle autorità civili, religiose e militari e delle rappresentanze delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Le celebrazioni hanno preso il via con la deposizione della corona in onore dei caduti.

L’evento è stato organizzato dalla Prefettura e dal Comando provinciale dei carabinieri, con il contributo del Comune di Montevago e dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane”, di cui fanno parte anche Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice e Caltabellotta. I momenti solenni sono stati accompagnati dall’Associazione musico-bandistica “Città di Montevago”.

Le onorificenze. Nel corso della cerimonia sono state consegnate quattro onorificenze di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. La consegna è stata accompagnata dalle letture degli studenti degli istituti comprensivi “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice, sezione di Montevago, e “Santi Bivona” di Menfi.

Il riconoscimento è stato conferito al luogotenente Antonino Gianno, in servizio nella Guardia di Finanza dal 1984 al 2025 e, dal 2018, comandante della Tenenza di Lampedusa. Nel corso della carriera è stato destinatario di numerosi elogi ed encomi. Dal 2003 è stato anche donatore di sangue e sostenitore di Airc e ActionAid. Cavaliere è stato nominato anche il primo luogotenente Giuseppe Ottavio Buccheri, in servizio nella Capitaneria di porto fino al novembre 2025 e distintosi per l’eccezionale rendimento e per una vita privata ispirata ad alti valori etici. Buccheri è stato inoltre donatore dell’associazione “Donatorinati”.

L’onorificenza è stata conferita anche al professor Vincenzo Randazzo, già docente di italiano e latino e dirigente scolastico, autore di poesie, opere narrative, saggi e testi teatrali, vincitore di numerosi premi letterari e promotore di iniziative socio-culturali. Infine, il riconoscimento è stato assegnato ad Angelo Sacco, assistente amministrativo del ministero dell’Interno, in servizio dal 1997 nelle Prefetture di Caltanissetta e Agrigento e sempre presente, con spirito di servizio, nei momenti istituzionali.

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